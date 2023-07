Panaghoy ng babae sa hatinggabi

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo nakarinig na ba kayo ng mga panaghoy o umiiyak na babae sa dis-oras ng gabi?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Si Cristina ng La Union ay hindi basta makatulog sa gabi dahil nangingilabot siya sa naririnig na panaghoy ng babae.

Misteryo: “Saan ba galing yung boses ng babaeng yun? Baka naman galing sa kapitbahay mo?”

Cristina: “Imposible kasi malalayo ang mga bahay sa province namin dun ang sinasabi ko.”

Misteryo: “Natanong mo ba mga kasambahay mo baka sister mo yung nananaghoy? O kaya naman any member ng family mo na babae.”

Cristina: “Hindi sa kanila galing kasi nagtanong na ko sa kanila. Sabi pa nga nila naririnig din daw nila yung voice na yun. May time humming ng babae na parang nagpapatulog ng baby.”

Misteryo: “Eh di dobleng kilabot pala ang nararamdaman niyo? Teka hindi ba kayo nagtanong sa kapitbahay niyo baka sa kanila galing kahit malayo kasi kapag gabi akala mo malapit lang ang voice.”

Cristina: “Yes nagtanong na ko pero wala naman daw sa kanila kaya doon lang yun sa likod bahay namin.”

Misteryo: “Meron bang puno malapit sa likod-bahay niyo?”

Cristina: “Yes meron actually yung mga sanga nun pumapasok na sa house namin.”

Misteryo: “Kung walang matukoy na source nito sa kapitbahay niyo or kasambahay niyo I think sa puno galing ang woman voice na yan. Baka elemental yan o engkanto.”

Cristina: “Yun nga ang naisip ko dahil may sighting ng babaeng nagbabayo sa taas ng puno sa amin. At may mga engkanto talaga sa paligid namin.

Kayo mga ka-misteryo baka may katulad kayong experience, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.ReyTSibayan.com at abante.com.ph.#