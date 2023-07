Nurse, anak dinukot sa Haiti

Isang nurse mula sa New Hampshire, USA at kanyang anak ang dinukot sa Haiti noong Huwebes.

Ayon sa website ng pinaglilingkuran nito na El Roi Haiti Outreach International, dinukot si Alix Dorsainvil at kanyang anak malapit sa kanilang opisina sa Port au Prince campus noong umaga ng Hulyo 27.

“Alix is a deeply compassionate and loving person who considers Haiti her home and the Haitian people her friends and family. Alix has worked tirelessly as our school and community nurse to bring relief to those who are suffering as she loves and serves the people of Haiti in the name of Jesus,” ayon sa pahayag ng grupo sa kanilang website.

Asawa ni Alix ang director ng kanilang organisasyon na si Sandro Dorsainvil. Siya ang community health nurse ng grupo.

Samantala, nag-isyu ang U.S. Department of State ng travel advisory sa Haiti para pag-ingatin at paalisin na sa Haiti ang kanilang mga mamamayan dahil sa mga banta ng pagdukot dito.