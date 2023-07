Mga soccer player ng Payatas, pasiklab sa Germany

Iwinagayway ng grupo ng mga babaeng manlalaro ng football mula sa Payatas, Quezon City ang watawat ng Pilipinas sa isang pandaigdigang kompetisyon sa palakasan.

Ito ay matapos na masungkit ng Pilipinas ang bronze sa World Fairplay Soccer Championship sa Prora, Germany matapos talunin ang Mongolia sa mga penalty.

Sa group stage, nagtapos ang Payatas-based girls na may 10 panalo, dalawang draw at dalawang talo para makuha ang 2nd seed sa Mongolia.

Tinalo nila ang Estados Unidos sa quarterfinals ngunit yumuko sa mga kampeon sa Latvia sa semis na nag-set up ng bronze medal clash laban sa Mongolia.

“There’s so much potential here in the Philippines for women’s football, for women’s development. The Philippines has one of the best gender equality scores in the world. And there’s so much potential to harness that,” sabi ni British Roy Moore, head coach ng Payatas Football Club at co-founder ng Fairplay For All Foundation, isang non-profit na organisasyon na tumutulong sa mga bata at pamilya sa Payatas.

Idinagdag niya ang pangangailangang suportahan ang football sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming espasyo at pasilidad para maglaro.

Ang mga manlalaro ng Payatas ay inspirasyon ng Philippine women’s national football team dahil ang mga Pinay ay gumagawa ng kasaysayan sa kanilang kampanya sa FIFA Women’s World Cup sa New Zealand.

Noong nakaraang linggo, tinalo nila ang Football Ferns sa iskor na 1-0 para sa kanilang unang panalo sa World Cup.

Ang tagumpay ay naging inspirasyon din sa Payatas squad.

Para sa iba, ang panalo sa World Cup ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng babae sa football. (Dolly Cabreza)