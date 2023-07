Mga proyektong riles ng Marcos admin

Sa SONA noong Huly 24, inilatag ni Pres BBM ang mga riles na itatayo sa ilalim ng kanyang panunungkulan, bahagi ng BBM (Build Better More) Program.

Eto yung PNR North Long Haul (853 kms), Panay Railway (100 kms), North Mindanao Railway (54 kms), San Mateo Railway (17 kms). Sa kabuuan, higit 1,000 kilometro ang haba.

“This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts,” ayon talumpati ng presidente.

Sabi ni DOTr Sec Jaime Bautista, may nakalaang pondo para umpisahanang feasibility studies. Sa katunayan, naghahanap na sila ng mga consultant na gagawa sa pag-aaral.

Matagal na nating sinasabi na ang mass transportation ay dapat naka-angkla sa pagtatayo ng mga riles. Ang tunay na mass transport ay dapat may kakayahang maglulan ng daan-daang pasahero sa isang biyahe. At tanging mga riles at tren ang kayang gumawa niyan.

At kung inyong natatandaan, mga riles ang sentro ng mga proyekto nang ilunsad ang Build3x (Build, Build, Build) Program. Mula sa 77 kilometro ng riles, tinarget ng Build3x na magtayo ng 1,900 kilometro sa buong bansa.

Ngayong maingay ang mga tauhan ng Pangulo sa pag-trumpeta ng binabalak na 1,000 kilometro, huwag nating kalimutan ang mga itinatayong proyekto mula sa Build3x.

Una rito ang “project of the century” na Metro Manila Subway. Mula sa Valenzuela, 34 kilometro ng riles sa ilalim ng lupa ang ilalatag hanggang NAIA Pasay City. Sa pagitan nito ay magtatayo ng 17 istasyon at tinatayang 519,000 pasahero ang pagsisilbihan nito araw-araw.

Nasa kasagsagan na ang pagtatayo ng mga istasyon sa Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Ave, Quezon Ave, East Ave, Anonas, Camp Aguinaldo, Ortigas Ave, Shaw Blvd, Kalayaan Ave, BGC, Lawton Ave, Senate-DepEd at NAIA T3.

Magkasabay na ginagawa rin ang subway depot at PRI (Philippine Railway Institute) sa Valenzuela. At naka-order na ng 240 bagon na gagamitin sa MMSP. Kung hindi magbabago ang target, pakikinabangan ang subway pagdating ng 2029.

Ang NSCR (North-South Commuter Railway) ay isa ring flagship project sa mga riles. Binubuo eto ng tatlong bahagi: PNR Malolos (Tutuban – Malolos); PNR Clark (Malolos – Clark International Airport; at PNR Calamba (Solis – Calamba).

“In a few years, travel from Pampanga to Laguna will be reduced from 4 hours to just 2,” pagyayabang ng pangulo. Nakaplanong tumakbo ang NSCR sa 2029 sa kapasidad na 800,000 pasahero kada araw.

Narito naman ang iba pang riles na nasa iba-ibang antas na ng trabaho:

· LRT1 Cavite Extension (Baclaran – Bacoor).

· LRT2 East Extension (Marikina at Masinag)

· LRT2 West Extension (Recto – Pier 4)

· MRT 7 (North Ave – San Jose Del Monte)

· MRT4 (Ortigas – Taytay, Rizal)

· PNR Bicol (Sucat – Matnog, Sorsogon)

· PNR Commuter Line: (San Pablo – Lucena)

· Subic-Clark Railway Project: (Subic – Clark)

· Mindanao Railway Phase 1 (Tagum City – Digos City)

Habang ginagawa ang mga eto, tiis muna tayo sa trapiko at sa paghahanap ng alternatibo gaya ng kotse, motorsiklo, bus, modern PUV, TNVS, MC taxi, e-bike/e-trike, bisikleta at e-kickboard. Kapag tumatakbo na ang mga riles, umaasa tayong magwawakas na ang kalbaryo ng mga mananakay.