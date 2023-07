Marcos binuo inter-agency council sa Pasig River rehab

Binuo ng Malacañang ang Inter-Agency Council for Pasig River Urban Development para sa rehabilitasyon at pagpapaganda muli ang Pasig River.

Nakapaloob ito sa Executive Order No. 35 na inisyu noong July 25, 2023 at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin.

Ang inter-agency ang magiging responsable at magpatupad ng full rehabilitation ng kahabaan ng Pasig River na pamumunuan ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD).

Inaatasan din ang inter-agency council na magbalangkas ng Pasig River Urban Development Plan, kasama na rito ang pag-aaral at paghahanda ng komprehensibong shelter plan para sa relokasyon ng mga residenteng nakatira sa gilid ng Pasig River.

Bahagi rin ng trabaho ng council na i-review ang mga umiiral na presidential issuances o mga polisiyang may kinalaman sa rehabilitasyon at development ng Pasig River at magrekomenda sa Office of the President ng mga posibleng dapat amiyendahan o ipawalang-bisa na mga polisiya at patakaran. (Aileen Taliping)