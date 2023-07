Mana kay Marian: Zia nag-ala-Dyesebel, humamig ng 6 medalya sa paglangoy

All out support talaga sina Marian Rivera, Dingdong Dantes, sa hilig ng kanilang mga anak.

Kung ano ang gusto, binibigay, at sinusuportahan nila talaga.

Tulad ngayon, na swimming naman ang kinababaliwan ni Zia, at siyempre, nakatutok ang nanay niyang si Marian.

Words can’t express how proud I am of my daughter’s incredible swimming accomplishments! She just won a total of 6 medals in the competition and I couldn’t be happier.

“Thank you, God, for showering us with these blessings! Huge thanks to Coach Angelo and Coach Miguel for their dedication and hard work in training Zia. #BlessedBeyondMeasure,” sabi ni Marian.

Ang ganda ngang tingnan ng mga photo, video ni Zia, lalo na ang eksena na hawak niya ang mukha ng nanay niya, na titig na titig sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal.

Ang dami ngang bumilib kay Zia, na bukod sa maganda, matalino, mabait, mahilig sa musika, at heto nga, magaling din sa sports, ha!

“Grabe ang galing-galing. Wow Zia. Congratulations!” sabi ni Chynna Ortaleza.

“Anak na talaga ni Dyesebel, magaling lumangoy!”

“Future olympian siya, ha!”

“Anak talaga siya ni Marimar, na lumaki sa dagat. Para rin siyang sirena!”

“Iba talaga ang aruga ng isang Mama Marian. A very hands on mom. Bringing the best. Really impressive. Congratulations Marian and Zia.”

Well, super talented na bata. Parang lahat kaya niyang gawin, sa edad niya ngayon.

Ano pa kaya ang hindi kayang gawin ni Zia, ha!?