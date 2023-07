Mag-ina hinigop ng ilog

Natagpuan na ang bangkay ng isang 13-anyos­ na dalagita habang patuloy na hinahanap ang kanyang ina matapos silang tangayin ng malakas na agos ng tubig sa ilog sa bayan ng Pilar, Abra noong Sabado.

Ayon sa ulat ng Pilar Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (PMDRRMO) tumatawid sa ilog ang dalagita at ang kanyang 51-anyos na nanay nang biglang umagos ang tubig at tangayin ang mga ito.

Galing umano sa Barangay Baliuag ang mag-ina para tingnan ang kanilang mga alagang kam­bing.

Samantala, bumulaga naman ang bangkay ng isang lalaki sa kalsada ng Barangay San Miguel, Bucay, Abra noong Sabado nang umaga.

Ayon sa mga awtoridad, posibleng nadulas at hindi na nakaba­ngon ang lalaki nang umapaw ang sapa at bahain ang lugar. (Allan ­Bergonia)