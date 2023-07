Lebron James, Los Angeles panis sa ranking ng ESPN

HINDI kumbinsido ang ESPN sa kakayahan ng Los Angeles Lakers na pinapangunahan ni LeBron James para sa parating na 78th National Basketball Assciation 2023-24 nang ilagay lang sa No. 7 ang Purple and Gold sa latest power rankings.

Pero para sa mga Lakers fan, palaban ang kanilang paboritong koponan dahil sa pagkakadagdag nina forward Taurean Prince, guard Gabe Vincent at center Jaxson Hayes.

“‘I said over and over that continuity was going to be important,” giit ni Lakers basketball operations vice president at general manager Rob Pelinka na pinanatili sa free agency sina Austin Reaves, Rui Hachimura at D’Angelo Russell.

Sa isang artikulo jinomento ni Dave McMenamin,“After being swept in the conference finals, the Lakers are betting on last year’s core — plus solid if not splashy additions in Gabe Vincent, Taurean Prince, Jaxson Hayes and Cam Reddish — to take the team to the next level.”

Dalawang buwan na lang at magbubukas na ang training camp para sa susunod na season ng US major men’s cage league.

Nagtapos ang kampanya ng Lakers nakaraang season nang matalo sila sa Western Conference finals laban sa eventual NBA champion Denver Nuggets, winalis ng huli ang una sa kanilang best-of-seven series.

Marami naman ang nagsasabi na kung nakalusot lang ang tropa ni James sa Nuggets na binuhat ni Nikola Jokic ay posibleng nagkampeon ang Lakers kontra Miami Heat sa NBA Finals.

(Elech Dawa)