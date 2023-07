Ko Ping Chung kampeon ng Sharks International 9-Ball

ITINANGHAL na kampeon sa Sharks International 9-Ball Open ang Taiwanese player na si Ko Ping Chung matapos ang dikdikang race-to-17 finals match kontra Pinoy na si Michael Feliciano, 17-13, sa maulang Sabado ng gabi sa Sharks Arena Sports Bar sa Tomas Morato, Quezon City.

Maagang umabante si Feliciano, 5-3, pero humabol si Ko para kunin ang abante, 6-5.

Mula rito, nagpalitan na lamang ng rack wins ang dalawang finalists hanggang 26th rack para sa 13-all iskor.

Dito na nag-init ang 27-anyos na nakababatang kapatid ni Ko Pin Yi na si Chung at tinumbok ang huling apat na racks patungo sa pagsikwat ng korona.

Lubos naman ang pasasalamat ng organizer ng naturang tournament na si Hadley Mariano, anak ni billiards patron at businessman Perry Mariano.

“Maganda iyung naging resulta ng tournament, although maraming naging mali, pero susubukan naming i-improve iyung susunod na tournament,” wika ni Hadley sa awarding ceremony.

Ayon pa kay Hadley, nakalinya na ang susunod na torneo malamang sa Oktubre o Disyembre.

“Baka October or December iyung next tournament. Either 9-Ball or 10-Ball iyung gagawin natin,” kwento pa ng nakababatang Mariano.

“Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa atin especially sa mentors ko, tatay ko, nanay ko, saka si Putch Puyat tumutulong sa akin, nagbibigay ng advice maraming salamat. Nagpapasalamat din ako kay Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil sumusuporta sila, malaking tulong iyung suporta ni mayor.”

(Ferdz Delos Santos)