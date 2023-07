Johma Mae Palero hanep kontra Lyceum Lady Pirates

NAGTULONG sina Johma Mae Palero at Michaela Oliveros ng Jose Maria College Foundation, Inc. Royals Linggo upang yanigin ang 2023 NCAA Lyceum of the Philippines Lady Pirates, 24-26, 25-19, 25-22, 26-24 sa 2nd Shakeys Super League National Invitationals women’s volleyball group stage Linggo sa The Arena sa San Juan.

Nagtala si Palero ng 18 puntos mula sa 13 attacks at 5 service aces habang nag-ambag si Oliveros ng 15 markers buhat sa 7 kills,tig-4 blocks at service aces upang iahon ang Royals sa maigting na unang set kung saan nagkamali ang koponan sa pag-atake.

Gayunman, nanalasa sina Palero at Oliveros na tinulungan pa ni Dianne Uriel Brion na may 11 points mula sa 10 spike at isang block upang angkinin ang sumunod na tatlong set para sa malaking panalo ng koponan mula sa Mindanano.

“Hindi kami nag-expect na mananalo kasi malalakas ang kalaban dito mula sa UAAP at NCAA. Blessing sa amin na ito na nanalo versus strong team from NCAA. First time namin dito at mula kahapon sa first game, naka-adjust din naman. Lumabas ‘yung laro ng mga bata,” llitanya ni JMCFI coach Rolando Puno.

Ang panalo ay nagbigay sa Royals sa liderato ng Pool C kung saan kasama din nito ang Adamson.

(Lito Oredo)