Iris Tolenada ober da bakod sa Korean Volleyball League

HULI man daw at magaling, naihahabol pa rin.

Ito marahil ang naging katayuan ni F2 Logistics setter Iris Tolenada na lilisanin ang Premier Volleyball League upang lumipat sa GS Calter Seoul ng Korean V-League.

Kasama si Tolenada sa mga Pinay volleybelle na nag-apply sa 2023 Korean Volleyball Federation (KOVO) Asian Quota Draft

Naunang tinapik si Petro Gazz Angels middle blocker Mar-Jana Phillips para maglaro sa Gwangju Al Peppers bilang fifth overall pick ng Asian draft na kinabibilangan noon nina Tolenada at teammate Majoy Baron, Jia De Guzman ng Creamline, Dindin Santiago-Manabat ng Akari, at Mylene Paat ng Chery Tiggo.

Papalitan ni Tolenada si Thai setter Soraya Phomla bilang Asian import maging ikalawang sa V-League sa susunod na season. Nakatakda siyng umalis ng ‘Pinas sa Agosto.

“I was part of the KOVO draft, and I didn’t get chosen, and that was okay with me. You go into these things hoping for the best and being okay if you aren’t chosen; it’s just not your time,” sey ni Tolenada. “But I got a text saying that a team from Korea wants me, so I’m just very fortunate enough to be selected, and I’m just excited and grateful.”

Dadalhin ng 31-anyos na balibolista mula sa San Francisco State University ang mahusay na pagmamando sa taraflex court, kung saan minsan siyang hinirang na 2015 Philippine SuperLiga at 2016 Shakey’s V-League Reinforced Conference Best Setter.

(Gerard Arce)