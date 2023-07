Filipinas dehins umubra sa Football Fernz, out sa L16

PINUTOL ng 1995 champion Norway ang asintang dagdag kasaysayan at patuloy na pagsasaya ng Philippine National Women’s Football Team, 6-0, sa pinakahuling laro sa Group A ng 9th FIFA World Cup 2023 Linggo sa Eden Park sa Auckland, New Zealand.

Ang kabiguan ay naghulog sa Filipinas sa kartada na 1-2 panalo talo para sa huling puwesto habang ang Norway na bago ang laro ay nasa hulihang puwesto ang nanguna sa pool bunga ng mas maraming naipasok na goal kontra sa Switzerland at co-host New Zealand.

Agad binuhusan ng malamig na tubig ng Norwegians ang papainit na pagnanais magtala muli ng upset win na PH 11 sa unang anim na minute nang umiskor ang beteranang si Sophie Roman Haug.

Ilang minuto lang ang lumipas ay muli itong umatake sa ika-17 minuto sa katulad na goal bago tinapos ang hat trick sa laro sa pagpasok ng kanyang ikatlong goal mula sa isang header na ika-90+5 minuto.

Ang ibang mga pumuntos sa Norwayay sina Caroline Graham Hansen sa 31st minute, Alicia Barker sa 48th at Guro Reiten sa ika-53 minuto sa penalty kick.

Napilitang maglaro ang ‘Pinas na kulang ng isang tao sa dapat na 11 nang patawan ng red card si Sophia Harrison sa pagdepensa sa loob ng box.

Ilang beses nagtangka ang nationals na muling makapagtala ng kasaysayan sa ikalawang sunod na panalo at dagdag na goal pati na rin ang pagtuntong sa krusyal na Round of 16 sa una pa lang na pagsabak sa torneo, pero madaling hinadlangan ng Norway.

Ang Norway ay nakapaglaro na sa FIFA Women’s World Cup sa siyam na ulit noong 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 at 2023. Nag-runner-up noong 1991 at nagkampeon noong 1995. Nagkasya din ito sa ikaapat na puwesto noong 1999 at 2007.

Itinala naman ng Filipinas ang kasaysayan sa unang goal sa prestihiyosong torneo pati na rin sa pagsilat sa Kiwis, 1-0, noong Hulyo 25.

(Lito Oredo)