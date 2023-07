Engineer naka-wheelchair sa graduation, pinusuan

Walang makakapigil sa pagmartsa tungo sa pangarap. Pinatunayan ‘yan ng Person With Disability (PWD) graduate na ito na taas-noong umattend sa kanyang graduation sakay ng kanyang wheelchair.

Ibinahagi ito ng TikTok user na si Charie (@teachercharie). Sey niya sa caption, “Our best view today. Isa kang inspirasyon! Sa mga gustong sumuko jan, laban lng po dahil may ibang nais lumaban ng patas.”

Mapapanood sa video ang graduation ceremony ng mga engineering student graduates kung saan umagaw-eksena ang isang

kelot na umakyat sa stage upang tanggapin ang pinagsikapan niyang diploma habang nakasakay sa kanyang wheelchair.

Kinamayan siya ng mga panauhin sa stage bilang tanda ng pagbati dito. Bakas ang pagkaproud sa mukha ng bawat ang isa sa tagumpay ng engineer student na ito.

“So proud of our amazing engineering student. You’ve made it after five years! Mabuhay ka!” hirit pa ni Charie sa video.

Umani ito ng libo-libong views at tone-toneladong sweet messages mula sa mga netizens.

Ilan sa mga mensahe:

Para kay @lyrixyy, ani, “Hindi hadlang kung ano man ang iyong kapansanan basta mahal mo yung pag aaral mo magtatagumpay ka, good luck to our next journey.”

‘Sobrang saya ko kahapon para sa kanya buti nlng batch 2 kamo at nakasabay namin aya,” pagbabahagi ni @binibini009.

Pagbati ni @moajerome, “Isang malaking pagpupugay congratulations.

Maliban dito, humingi rin ng pabor si Charie na ipagdasal ang kelot engineer na ito na makapasa sa board exam hanggang sa maging ganap siyang inhinyerong sibil. (Moises Caleon)