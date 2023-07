Dottie Ardina lalagare uli, balik-kayod sa Epson Tour

BALIK si Dottie Ardina sa 44th Epson Tour 2023 Leg 14, $335K (P18.3M) 6th French Lick Charity Championship sa The Pete Dye Course sa French Lick, Indiana sa Agosto 3-6 (Aug. 4-7 sa Manila) pagliban sa huling apat na yugto.

Bubuwelo ang 29-anyos na Pinay mula sa Canlubang, Laguna na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ni Don Enrique Anselmo ‘Ricky’ Razon Jr., pagkasablay sa cut sa Leg 9 $200K (P10.9M) Champions Fore Change Invitational noong Hunyo 4 sa North Carolina.

Sa isang buwang pagliban sa US second-tier tour, nag-ober da bakod si Ardina sa limang yugto ng 74th Ladies Professional Golf Association noong Hun. 9-Hulyo 19.

Kumita siya roon ng $54,114 (P2.9M) makalipas tumabla sa pang-49 na puwesto sa ShopRite LPGA Classic na rito’y biniyayaan siya ng $6,034 o P331K noong Hun. 11 sa New Jersey, pero sumablay sa cut ($0.00, P0.00) sa Meijer LPGA Classic sa Michigan;

Bumuhol si Ardina sa ika-53 sa US Women’s Open ($24,562 o P1.3M) noong Hul. 6 sa California, sumosyo sa pang-26 sa Danao Open ($14,952 o P821K) noong July 13 sa Ohio, at sumalo uli sa 26th place sa Dow Great Lakes Bay Invitational ($8,666 o P475K) sa Michigan uli nu’ng Jul. 22.

Nakaanim na torneo na sa world premier ladies circuit si Ardina mula sa pagmintis sa cut sa unang sabak sa Leg 7 Lotte Championships para mabokya rin sa papremyo noong Abril 15 sa Hawaii.

Pampito naman niyang kaganapan ang nalalapit na French Lick sa ET na kilala ring ‘Road to the LPGA’ golfest.

(Ramil Cruz)