Dedbol na pusa

Ano po ang kahulugan ng panaginip ko kung saan nakakita po ako ng isang patay na pusa?

May negative ba ito na ibig sabihin at ano kayang gusto nitong pahiwatig sa akin? Wala akong trabaho sa ngayon pero may maliit na business. Malas ba ‘to?

Aljohn

Posibleng indikasyon ang panaginip mong io na nakakaranas ka ngayon ng conflict sa iyong buhay at kailangan mo ng distraction pansamantala.

Hindi naman nito sinasabi na lumayo ka sa iyong problema, ang ibig sabihin lamang nito ay kailangan mong mag-relax, baka masyado mo nang napipilit ang isipan mo kaya ang ending, hindi ka rin naman nakakapag-isip nang maayos.

Tandaan mo na hindi mo dapat inaabuso ang iyong katawan dahil ito rin lang naman ang makakatulong sa problemang kinakaharap mo sa ngayon.

Sa pagre-relax, pwedeng maghanap ka ng kaibigang makikinig sa iyo.

Pero dahil panaginip mong ito, pwedeng senyales ito na walang tao sa paligid mo ngayon ang komportable kang pagkuwentuhan ng iyong pinagdadaanan.

Ayaw mong lumayo o layuan ka ng isang taong mahalaga sa iyo, kaya naman sinasabi rin ng panaginip mo na nangangamba kang maging malungkot dahil sa hindi maiiwasang pag-alis ng isang tao sa buhay mo.

Nangyayari rin ang panaginip na ito kung may alaga tayong nawala sa atin. Masakit na mamatayan ng alaga lalo na kung malapit talaga sila sa atin. Pwedeng sign ang panaginip na ito na nasa grieving stage ka pa rin at hindi pa maka-move on sa pagkawala niya.

Sa huli, ang panaginip na ito ay nagsasabing unti-unti kang nawawalan ng koneksyon o komunikasyon sa mga taong malapit sa iyo noon o kaya ay sa dati mong alaga.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com.