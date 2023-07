Bongga raw mga technical equipment Willie bet ng IBC13, PTV4

Ang bait pala ng new president/CEO ng IBC13, ha!

Nakatsikahan nga namin si Mr. Jimmy Policarpio at hindi naman siya nagkaila na nag-meeting nga sila kamakailan ng TV host-producer na si Willie Revillame.

Kasama nila sa meeting si PTV4 General Manager Anna Puod.

Bumisita na rin naman si Willie sa PTV4 at nag-ocular nga raw ito sa studio na posibleng gamitin para sa kanyang game/variety show na posibleng parehong umere sa Channel 4 at Channel 13.

Pero sabi nga sa amin ni Mr. Policarpio, exploratory talk pa lang ‘yung naganap na meeting sa kanilang tatlo.

Wala pa naman daw final at napag-usapan nga nila na kailangang mag-meet muna ang mga tauhan nila at mga tauhan ni Willie.

Marami pa raw kailangang pag-usapan.

At nabanggit nga rin ni Mr. Policarpio na puwedeng blocktimer raw si Willie at puwede rin namang maging co-producer din sila, meaning, sa TV host-producer ang pagpapatakbo sa production, kanila naman ang airtime.

Inamin din ni Mr. Policarpio na pagdating sa technical equipments ay hindi nila kayang gumawa ng variety/game show katulad nung kay Willie, pero ang maganda raw, bongga ang mga gamit ng TV host-producer.

“Maganda po ang technical equipments ni Willie. Kumpleto po siya, kaya kayang-kaya po talaga niya na magkaroon ng ganung show,” dagdag pa ng president/CEO ng IBC13.

Dahil din sa kumalat na balita na interesado nga si Willie na magkaroon ng show sa IBC13 at PTV4 ay biglang sumaya raw ang mga tauhan niya sa Channel 13.

Actually, may nagkuwento sa amin na isang taga-IBC13 na parang ‘festive’ raw ang mood ng mga tauhan nila dahil sa balitang ‘yon.

So, ano ba talagang timeslot si Willie if ever?

Kumakalat din kasi ang tsikang tatapatan ni Willie ang ‘E.A.T.’ sa TV5 nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon, pati ang ‘Eat Bulaga!’ sa GMA-7 ng TAPE, Inc., at ‘It’s Showtime’ ng ABS-CBN.

“We’re talking po sa timeslot before our 6:30pm newscast. So puwede pong 5:00-6:30pm, puwede rin naman pong sa 4:30pm. Hindi po noontime show,” sabi pa ni Mr. Policarpio.

Samantala, puring-puri rin ni Mr. Policarpio si Willie na napakabait daw kausap.

Ang bongga!