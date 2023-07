Binatilyong grumadweyt, trending sa medalyang sitsirya

Kinagigiliwan ngayon sa social media ang isang graduate na ‘di lang medal ang natanggap kundi mga chichirya na sinabit mismo sa kanyang leeg!

Ibinahagi ito ng user na si @maamnneka sa kanyang account kalakip ang caption na, “Ito lang kasi nakayanan ni Tita e Hahaa Congratulations pamangkin!”

Mapapanood sa video ang moving up ceremony ng isang binatilyo kung saan pagkaraan niya sabitan ng medalya ay sinabitan naman siya ng ‘chichirya medal’ ng kanyang tita.

Bukod dito, binigyan rin siya ng mga barya na nakaporma rin na parang medalya, vans, at bagong violin! Talaga namang sana all diba?

Humakot ang naturang video ng humigit-kumulang 6.5 milyong views at libo-libong komento mula sa madlang peeps.

Ilan sa mga comment:

Para kay Jeremiah Jathaniel Otero Guevarra, ani, “Iba talaga ang support ng mga Tito/Tita. Nagiging anak na ang mga pamangkin. Haha.”

“Mas gusto ko panoorin yung mga gantong simpleng style kakatuwa kesa ang iba jn ung milyones ang isasabit kala mo sumali sa king @ queen contest show money,” sey ni Lily Moreno.

“Naiyak ako, ito yung pinagkait sa amin dahil sa pandemic,” saad ni @gerodumplingz.

Tila napa-sana all din ang user na si @claud_347, komento niya, “Consistent honor since elem. but never been experienced this until now na college na ako haha ka-sad lang.”

“Waw pede na pangmeryenda after HAHHAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, anong pakulo ng tito/tita mo? (Moises Caleon)