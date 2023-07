Aligaga na ang lahat: Maja-Rambo Bali wedding, exciting!

Nasa isang five star hotel na nga sa Bali, Indonesia ang engaged couple na sina Maja Salvador at Rambo Nuñez Ortega na ikakasal na bukas (July 31).

Base nga sa postings sa kani-kanilang social media account ng glam team, na kinabibilangan ng makeup artists, hairdressers at stylist, Sunday morning sila dumating sa Bali.

Tatlong kilalang celebrity makeup artists at dalawang hairdressers ang magkakasamang bumiyahe papuntang Bali.

Sa video na nakita namin kanina, napakaganda ng panahon sa Bali. Maaraw at perfect weather para sa wedding.

Bongga nga dahil napakaganda ng scenery sa nasabing lugar, ha!

Ang bongga ng hotel resort na ‘yon sa Bali. Nasa taas ng majestic cliff ng Nusa Dua, with breathtaking views of the Indian Ocean and tropical garden.

Doon ba sa lugar na ‘yon ang mismong wedding nina Maja, Rambo today?

Well…

Anyway, ang mga paborito at mga kaibigang makeup artists and hairdressers ni Maja ang magtutulong-tulong upang mas lalong mapaganda ang napakagandang bride-to-be, maging sa groom na si Rambo, pati na rin sa kanilang mga pamilya, at entourage.

Samantala, Easter Sunday last year (April 17, 2022) ay nag-propose si Rambo kay Maja sa kanilang family vacation in Palawan.

Sa gitna ng Easter Egg Hunt ng mga batang kapamilya nila kasama si Maja ay biglang lumuhod si Rambo at nag-propose ng kasal sa aktres.

Ano kaya ang mga pasabog naman bukas sa wedding nila?

Basta ang alam namin, aligaga na ang lahat at exciting nga raw talaga ang kasalang Rambo-Maja, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)