Alexsandra Diaz, 2 pa ginto sa Asian youth weightlifting

NANALANTA ang ‘Pinas sa pagtrangka ni Alexsandra Ann Diaz, ng apat na medalyang ginto sa kasalukuyang ginaganap na 2023 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa New Delhi-NCR, India.

Wagi ang 13-anyos na pamangkin ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz Naranjo noong Huwebes sa girl’s 49-kilogram snatch bukod pa sa mga pilak sa clean and jerk at sa total sa torneong nagbukas noong Hulyo 28 at tatagal sa Agosto 5.

Pumoste ang tubong Mampang, Zamboanga City at ginagabayan ni national coach Allen Diaz ng personal best 57-kg sa snatch sa unang sabak sa internasyunal na torneo. Naka-66kg naman siya sa clean and jerk at 123kg total lift.

Umangas noong Biyernes sina Prince Keil Delos Santos at Eron Borres sa kanilang dibisyon sa siyam na araw na paligsahan.

Sinungkit ni Delos Santos ang mga gold sa snatch sa 94kg at total 210kg samantalang hanep si Borres clean and jerk sa 119kg, pareho ito sa men’s 49kg Group A class.

Nakatakda pang sumabak sa susunod na mga araw ang iba pang mga pambato ng ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na mga suportado ng Philippine Sports Commission.

Isa na rito ang nagtatanggol na kampeon sa women’s -71kg na si Vanessa Sarno na mula sa Tagbilaran, Bohol.

(Lito Oredo)