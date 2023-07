After ng isyung agawan sa title: Jolina, Julie Anne pinagharap

Pinag-usapan ng netizen ang paghaharap at pagsasama nina Julie Anne San Jose at Jolina Magdangal sa ‘Tawag ng Tanghalan’ sa ‘It’s Showtime’ noong Saturday (July 29).

Special guest hurado kasi si Julie Anne at nagulat ang viewers na hurado rin sa araw na iyon si Jolina.

Matatandaang pinagsabong sila ng kani-kanilang mga fans matapos gamitin ng GMA-7 ang title na The Pop Icon Coach kay Julie Anne nang ilunsad siya bilang isa sa mga coaches ng ‘The Voice Generations’.

Sey ng ilang netizen, si Jolina lang ang may ‘K’ Or karapatan sa Pop Icon title dahil sa mga na-achieve nito sa career habang si Julie Anne ay wala pa namang masyadong napapatunayan sa industry.

Sa huli, nag-decide ang Kapuso station na palitan ang title at gamitin ang tunay na title ng girlfriend ni Rayver na The Asia’s Limitless Star.

Anyway, marami ang natuwa nang mapanood ang kanilang unang interaction nang abutin ni Jolina ang kamay ni Julie Anne at naghawakan sila.

Sa Instagram ay pinost ni Jolina ang kanilang photo ni Julie Anne.

“Finally… it’s really nice to see you, chika with you and laugh with you. Labyu Japs! Thank you @tawagngtanghalan and @itsshowtimena for this opportunity,” sey niya sa kanyang caption.

“Love you, Ate Jolens,” naman ang reply ni Julie Anne.

Love, love, love!