2 tulak nalambat sa P3.5M ‘tobats’

Arestado ang dalawang umano’y tulak ng ilegal na droga matapos silang makumpiskahan ng nasa P3.5 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isang buy-bust operation sa Sta. Barbara noong Sabado.

Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) acting spokesperson Brad Abonado, nasamsam ang 515 gramo ng umano’y shabu mula sa dalawang suspek – ang isa na 36-anyos ay dating nakulong at nakalaya mula sa New Bilibid Prison (NBP) sa kasong homicide habang nabilanggo naman ang 33-anyos na suspek sa Correctional Institution for Women dahil sa ilegal na droga.

Inaalam na aniya nila kung paano nakalaya ang babaeng suspek.

“Most probably there was a plea bargaining agreement or her case was dismissed,” ani nito.

“It’s a big recovery. If I’m not mistaken, this is the biggest so far in Iloilo. Probably they are the source of street-level pushers in the city and neighboring provinces,” dagdag ni Abonado.