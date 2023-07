Zack kinainggitan kay Heeseung

Trending ngayon sa TikTok ang pag-cover ni K-Pop idol Heeseung ng kanta ni Zack Tabudlo na ‘Give Me Your Forever’.

Si Heeseung ay member ng K-Pop idol boy group na ENHYPEN na sibling group ng BTS.

Ayon sa caption ng ENHYPEN sa kanilang TikTok post, ang nasabing cover performance ni Heeseung ay regalo nila para sa kanilang ENGENE, tawag sa fans ng ENHYPEN.

Tuwang tuwa naman binahagi ni Zack sa kanyang Twitter ang nasabing TikTok video

“Bro…. freakin heeseung from @ENHYPEN_members covered give me your forever holyyy molyyy,” sey nito sa kanyang tweet.

Matatandaang ang member ng BTS na si Jungkook ang unang K-Pop idol na bet ang kanta ni Zack na ‘Give Me Your Forever’ matapos patugtugin ito ng Koreano sa kanyang livestream.

Isang karangalan nga raw para kay Zack na mapakinggan at ma-cover ng K-Pop idols ang kanyang kanta.

“First Jungkook, now Heeseung, what is life even. What an honor,” tweet ni Zack.

Patok na patok sa Gen Z ang musika ni Zack kaya ‘di nakakapagtaka na mabenta rin ito ng ibang lahi kaya naman siya ang unang solo Filipino male artist na umabot ng 1 billion streams sa Spotify.

Bonggels! (Byx Almacen)