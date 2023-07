TVJ bubutasan testigo ni Jalosjos

Handa ang kampo nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon na harapin ang mga testigo ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc) kaugnay ng kasong isinampa nila laban sa kompanya ng mga Jalosjos at sa GMA Network Inc.

Isa sa limang testigong ihaharap umano ng TAPE Inc. ay ang dating chief operating officer ng kompanya na si Malou Choa-Fagar.

Noong July 27, sinabi ng abogado ng TAPE na si Atty. Maggie Abraham-Garduque na ihaharap nila si Choa-Fagar upang tumestigo laban sa TVJ at sa dating creative director ng “Eat Bulaga” na si Jenny Ferre.

Si Choa-Fagar ay nagtrabaho sa TAPE ng 41 taon at nagretiro lamang noong 2021.

Sabi ng source ng Abante, nabasa na ng TVJ ang affidavit ni Choa-Fagar at punong-puno raw ito ng mga loopholes.

Hindi binanggit ng source kung ano ang mga butas sa affidavit ni Choa-Fagar.

Ang TAPE at GMA Network ay kinasuhan ng copyright infringement at unfair competition ng TVJ at ni Ferre sa Marikina Regional Trial Court noong Hunyo. Hiniling din ng mga complainant na magpalabas ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pangalan ng programang “Eat Bulaga” o “EB” sa GMA-7.

Humingi rin sila ng P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “Eat Bulaga” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P5.827 milyon kada araw na kita ng “Eat Bulaga”.

Sa unang hearing ng kaso noong July 27 ay humarap sa witness stand si Joey at isinalaysay ang mga pangyayari sa pagkaimbento niya sa “Eat Bulaga” noong 1979.

Sa Lunes, July 31, ang susunod na hearing pero hindi pa mabatid kung kailan maisasalang ang mga testigo ng TAPE Inc.