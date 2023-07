So touching: Sylvia, Arjo dance iniyakan

Daming naiyak sa video na lumabas na nagsasayaw ang mag-inang Arjo Atayde, Sylvia Sanchez, na kuha siyempre sa reception ng wedding ng una kay Maine Mendoza.

Eh kasi naman, sa theme song pa lang, maluluha ka na talaga, ang ‘I’ll Be There (For You)’, ha!

Bagay na bagay nga raw ang mga linya sa kanta na…

“When there’s no one beside you…

“I’ll be there to guide you…

“Catch you each time you fall…

“When the stars won’t shine anymore…

“I’ll be there…”

Eh, sa video, makikitang tagos sa puso talaga ang binubulong na mensahe ni Sylvia kay Arjo. Na taimtim namang nakikinig ang aktor-politiko sa kanyang ina.

Kaya reaksiyon ng mga netizen…

“This made me cry.”

“’Yung yakap ni Arjo, you can really say na he’s a family man talaga.”

“Grabe naiyak naman ako.”

“Nakakaiyak naman. Magbabago na kasi buhay nila araw-araw.”