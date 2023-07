Sarina Bolden, Filipinas kakatok sa knockout stage

Laro ng Philippine Women’s Football Team

Hulyo 30 (3:00pm) — Filipinas vs Norway

HINDI lamang si Sarina Bolden ang inaasahang gagawa ng surpresa para sa Philippine National Women’s Football Team o Filipinas kontra Norway sa pagpapatuloy ng 2023 FIFA Women’s World Cup.

Maliban kay Bolden, sasandigan din ng Filipinas ang mga matitindi nitong striker na sina Queenley Quesada, Tahnai Annis at Halli Long para masungkit ang importanteng panalo.

Una na nagpahayag si Filipinas head coach Alen Stajcic ng pagkabahala sa tinagurian nitong “sugatan” na Norway para sa isang pwesto sa knockout round sa climax ng Group A action sa Eden Park sa Auckland, New Zealand.

“I’m wary of the wounded animal,” sabi ng Australian na si Stacic. “They (Norway) have taken a hit to their pride and I expect them to come out fighting. They are (former World Cup) champions for a reason. They have a fightback in them so we have to be ready for that.”

Kinakailangan ng Filipinas na maipanalo ang huling laro nito sa group stage upang makaiwas sa komplikasyon.

Ang pinapaboran sa grupo na Grasshoppers ay nahulog sa huling puwesto na may isang puntos lamang matapos malasap ang 0-1 kabiguan sa nakatapat na host na New Zealand Ferns at scoreless na table sa Switzerland.

Nagtala ng kasaysayan ang Filipinas, nasa ikatlong pwesto na may tatlong puntos matapos nitong itala ang 1-0 upset na panalo kontra Ferns sa Wellington kamakailan.

Tatangkain nila ang ikalawang sunod na panalo na magsisiguro dito ng pwesto sa knockout na round-of-16.

(Lito Oredo)