Payo ni Lolit: Heart bigyan ng leksiyon dating glam team

May feeling si Tita Lolit Solis na gustong isabong ng dating glam team ni Heart Evangelista ang aktres/fashionista kay Rhian Ramos, ha!

Feeling ni Tita Lolit, pinagmamalaki ng glam team na ‘yon na sila na ang bagong nag-aasikaso kay Rhian.

“Sure ako na walang alam si Rhian sa nangyari between Heart at ang glam team nito. Pero tiyak na hindi ito magtatagal dahil makakarating din kay Rhian ang mga bagay na nangyari na kinasasangkutan ng glam team niya ngayon!” sabi pa ni Tita Lolit.

Nagtataka rin si Tita Lolit kung bakit daw kailangan pa ang glam team, eh, ang gaganda na raw nina Heart at Rhian.

“Napakaganda na nila para gumamit pa ng glam team, noh! Ibigay na nila sa mga hindi kagandahan na mas kailangan ang glam team!” sey niya.

At may payo si Tita Lolit kay Heart, na dapat ay bigyan ng leksyon ang dati niyang glam team.

“Dapat talaga bigyan ng aral ang mga lumalaki ang ulo na akala mo dependent sa kanila ang mga star. Ipakita ni Heart na hindi niya type ang ginawa ng team niya at bigyan ito ng leksiyon.”

Anyway, nakalaloka naman kasi ang ganitong eksena, ha! Dapat kapag may maganda kayong pinagsamahan, at maraming nagawang maganda sa iyo ang isang tao, kahit ano pa ang mangyari, magkahiwalay man kayo, tahimik na lang, ‘di ba?

Naku, mahirap kasing may mga kaaway ka o iniiwasan ka sa showbiz. Maliit lang ang mundo ng showbiz, at madaling kumalat ang mga kuwento.

Like marami rin siyempreng kaibigan si Heart na kapwa artista, na posibleng hindi na rin kunin ang naturang glam team.

Dito sa showbiz, dapat professional ka talaga. Na gawin mo lang ang trabaho mo ng tama, at huwag din masyadong manipis ang skin, ha! At higit sa lahat, huwag gumawa ng mga kaaway.

Ang sarap ng maraming kaibigan, ha! Na puwede kang magtrabaho kahit kanino.

Pero ang pinaka-ayaw sa lahat ng showbiz, na kapag magkaibigan kayo noon, tapos may nangyari, doon ka maglalabas ng mga kuwento. Again, kahit ano pa ang reason nang paghihiwalay ninyo, mas magandang manahimik na lang at magtrabaho nang magtrabaho.

Kasi, kung ang mangyayari, na kapag hindi na maganda ang relasyon mo ng dati mong client, maglalabas ka ng mga kuwento, aba, sure ako na iiwasan ka na ng iba.

Sa totoo lang, ang pinakaayaw talaga ng mga tao sa showbiz ay kapag ang isang tao, puro negative ang sinasabi sa ibang tao, lalo na kapag nakasama nila sa trabaho, ha!

Again, kung wala ka namang magandang sasabihin, itikom mo na lang ang bibig mo, para walang gulo. (Dondon Sermino)

(Editor’s Note: Bukas po ang mga pahina ng Abante sa dating glam team ni Heart kung nais nilang magbigay ng kanilang panig.)