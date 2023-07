No. 1 salot sa Navotas, bagsak

Timbog ang isang lalaki na umano’y number 1 most wanted sa Navotas City, dahil sa kinasasangkutan nitong mga kaso matapos siyang maispatan sa nasabing lungsod kamakalawa.

Kinilala ang akusado na si Jumbo Matabang, 33, may live-in partner, residente ng Block 32, Loot 23, Banak Street, Barangay NBBS-Kaunlaran, Navotas.

Ayon kay PCMS Ronnie Garan, ng Warrant and Subpoena Section, naging most wanted sa Navotas City Police Station (NCPS) si Matabang dahil sa mga kasong murder at attempted murder, kaya binabaan ito ng arrest warrant ni Hon. Pedro Tulud Dabu JR., Presiding Judge ng RTC Branch 74, Malabon City, na lumabas noong Hulyo 16, 2023.

Alas-9:45 ng umaga, may nakapag-tip kina PCMS Garan na nakita sa Bangus Street, Barangay NBBS-Kaunlaran, Navotas City ang suspek, kaya tinungo ng mga parak ang kinaroroonan nito saka inaresto.

Walang piyasang inirekomenda ang Piskalya sa kasong murder ni Matabang. (Orly Barcala)