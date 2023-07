Nakakaloka! AlDub fan iginiit na clone ni Maine ang nagpakasal

Pinagtatawanan sa social media ang ilan sa solid AlDub fans dahil sa hindi pa rin nila matanggap ang katotohanang hindi nagkatuluyan ang kanilang mga idolong sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Viral ang tweet ni Mila Cambal 23 na iginigiit na kasal na raw kasi si Maine kay Alden at tatlo na ang anak.

“Sorry po I still stick to what I believe… I KNOW THE REAL NICOMAINE DEI MENDOZA IS MARRIED TO RICHARD FAULKERSON JR & THEY HAVE 3 KIDS… MAY RESIBO AKO NYAN… KAYA YOU CAN’T MAKE ME BELIEVE… SARRY BASH PAMORE… #BOYCOTTGAMAXTV5XTVJ870.”

Sari-saring panlalait ang tinanggap ng fan na pinangunahan ni @kowalerts o Kapamilya Online World na nag-joke pa.

“Marites alert: Arjo Atayde, nagpakasal sa clone ni Maine Mendoza, totoong Maine kinasal na kay Alen Richards at naga-alaga ng kanilang 3 anak. Ayon sa diehard fan ng AlDub nation na si Aling Mila.”

Tila nababaliw na raw sa ilusyon ang naturang fan ayon sa ibang mga comment. Hindi nila akalain na may ganitong katindi ang mindset sa kanilang mga idolo.

“Nakakatakot na sila. Juskopo!!!” sabi ni @AnnthoLogy1608.

Mababasa sa Twitter account ni Mila ang pagiging solid nito, at binalaan pa ang ibang mga netizen na huwag i-tag sa kanya ang mga ganap sa kasal ni Maine at Arjo.

Well…