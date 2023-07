Missing dalagita, kinana ng rapist-killer

Matapos ang isang linggong paghahanap ay bangkay na nang matagpuan kamakalawa ang 17-anyos na dalagita na pinaniniwalaang ginahasa muna bago pinatay sa isang abandonadong bahay sa Barangay Liboton, Naga City, Camarines Sur.

Ayon kay Naga City Police Office Spokesperson PSMS Toby Bongon, isang pedicab driver ang unang nakatagpo sa bangkay ng biktimang si Roselle Bandojo, 17, senior high school student ng Camarines Sur National High School, nang sundan nito ang masangsang na amoy hanggang sa humantong sa abandonadong bahay sa Barangay Liboton ng lungsod na ito.

Ang bahay ng biktima ay malapit lang din kung saan natagpuan ang bangkay nito ayon pa sa pulisya.

Natagpuan ang bangkay ng dalagita na isinuksok sa basura at tinakpan ng tarpaulin habang ang underwear nito ay natagpuan din hindi kalayuan sa bangkay nito.

Positibong kinilala ng kanyang mga magulang ang biktima nang puntahan ito sa pinagdalhang punenarya.

Ayon sa mga magulang ng biktima, huling nakitang buhay ang kanilang anak nitong Hulyo 22 alas-8:40 ng gabi sa crossing ng Penafrancia- Magsaysay, base pa sa kuha ng CCTV ng barangay.

Nakaputing t-shirt, itim na jogging pants, nakatsinelas at may payong ang biktima na lumabas ng convenience store makalipas ang may 10 minuto subalit hindi na ito nakauwi ng bahay.

Nakita din sa pinagtagpuan ng bangkay ang payong na dala ng biktima gayundin ang suot na tsinelas.

Sa teorya ng pulisya, hinablot papasok sa lumang bahay ang biktima ng suspek o mga suspek habang pauwi ito at doon isinagawa ang karumal-dumal na krimen.

Isinasailalim pa sa autopsiya ang bangkay upang malaman ang tunay na pangyayari habang patuloy ang imbestigasyon para sa agarang pagdakip sa salarin o mga salarin. (Edwin Balasa)