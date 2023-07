Marcos dineklara Aug 8-14 bilang PH Space Week

Dineklara ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Agosto 8 hanggang 14 bilang Phi­lippine Space Week upang itulak ang kamalayan ng mga Pilipino sa kalawakan, ayon sa Malacañang nitong Sabado.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation No. 302 noong July 25, 2023 pero nitong Sabado lamang isinapubliko.

Ang Philippine Space Week ay bilang palabok sa Philippine Space Act, na nilagdaan noong August 8, 2019, ayon kay Bersamin.

Binanggit sa proklamasyon na ito ay makakatulong sa “substantial influence of space scienc­e and technology applications on the socio-economic development of the country.”

“There is a need to promote space awareness, celebrate the significant contributions of Filipinos worldwide in the field of space science, and espouse the value, benefits and impacts of space science and technology applications on the lives of Filipinos,” ayon sa nilalaman ng proclamation.

Ipinag-utos din ng pangulo sa Philippine Space Agency ang taunang paggunita at pagsulong ng mga proyekto kaugnay ng Philippine Space Week. (Dolly Cabreza)