Malasakit sa Simbahan ang tampok na aral ni San Pedro Crisologo na tinaguriang “Crisologo” dahil sa kanyang kagalingan sa pagtatalumpati.

Nagsilbi silang Obispo ng Ravenna sa panahon ng laganap na abuso at paganismo sa Imperyong Romano noong Siglo V.

Bilang obispo pinamunuan niya ang kanyang nasasakupan nang buong sipag at sigasig. Tinupad niya ang kanyang tungkulin sa Simbahan at bayan nang may tunay na habag sa kawan. Tiniyak niyang maging simple at maikli lamang, bagkus tagos sa puso ang kanyang pananalita.

Buong tapang niyang kinalaban ang erehiya nina Eutiques at Dioscoro na nagtuturong may dalawang persona si Kristo. Sumulat siya ng maraming aklat at nangaral sa maraming dako upang sugpuin ang mga kamalian at masasamang kaugalian sa bayan-bayan.

Kulang man sa pagka-orihinal ang kanyang mga turo, napakalinaw naman ang kanyang paglalahad ng mahahalagang doktrina ng Simbahan ukol sa Pagkakatawang-Tao ni HesuKristo, sa Mahal na Birhen, kay San Jose at ang Iglesya bilang Katawang Mistiko ng Panginoon.

Narito ang ehemplo ng kanyang pangangaral: “Ginawa ng Diyos ang tao mula sa putik; nang Siya ay magkatawang-tao pinarangalan ng May Lalang ang kanyang likha. Bakit mababa ang tingin mo sa iyong sarili at dinudusta ang iyong katawan, gayong ikaw ay napakalahalaga sa mata ng Diyos?”

Naging mabuting pastol si San Pedro Crisologo ng kanyang diyosesis sa Ravenna sa loob ng sampung taon. Palagi niyang sinasambit bago magsalita sa pulpito, “Gawaran nawa ako ng Panginoon ng biyaya ng makabuluhang sermon at ang aking mga tagapakinig ng interes makinig.”

Dahil sa kanyang payak na mga payo at pagtatagubilin, binansagan siyang “Doctor of Homilies” ng Simbahan. Pumanaw ang butihing Obispo noong Hulyo 31, 450. Taong 1729 nang igawad sa kanya ni Pope Benedict XII ang titulo bilang ‘Doctor of the Church.’ Ipinagdiriwang ang Pista ni San Pedro Crisologo tuwing Hulyo 30.