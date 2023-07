Lady tulak sa Singapore binitay

Isang babae na naharap sa mga kasong droga ang nahatulan ng bitay sa Singapore.

Nabatid na siya ang kauna-unahan ulit na babaeng sumailalim sa parusang kamatayan matapos ang halos dalawang dekada.

Kinilala ng Central Narcotics Bureau of Singapore ang binitay na si Saridewi Binte Djamani, 45-anyos.

Ayon sa bureau, nabatid na “convicted of having in her possession for the purpose of trafficking, not less than 30.72 grams of diamorphine, or pure heroin,” si Djamani.

Siya ay nahatulan at sinentensiyahan ng bitay noong Hulyo 6, 2018. Ang kanyang apela laban sa sentensiya ng kamatayan ay nadismis noong Okt. 06 noong nakaraang taon.