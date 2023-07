Klay Thompson dehins pakakawalan ng Warriors

PAPASOK na sa huling taon ng five-year, US$189 million deal sa Golden State Warriors ang sharpshooter na si Klay Thompson.

Kaya naman, inaasahang lalatagan na ito ng panibagong contract extension ng Warriors bago pa man matapos ang kanyang kontrata sa 2024 season.

Una nang sinabi ng Golden State co-owner na si Joe Lacob na wala siyang balak watakin ang trio nina Steph Curry, Thompson at Draymond Green na nagbigay sa kanila ng apat na korona sa nagdaang walong taon.

“We’d like Steph, Draymond and Klay to retire as Warriors,” sey ni Lacob. “That is my goal, our goal, and I think it’s a good likelihood that’ll happen.”

Dalawang taon natengga si Thompson dahil matagal ito nagpagaling sa knee injury bago bumalik noong 2022 para tulungan ang Warriors sa pinakahuli nilang korona nang talunin sa anim na laro sa finals ang Boston Celtics.

Magiging 34-anyos na si Thompson pagsapit ng 2024 season.

Sa pang ni Draymond, nabiyayaan ito ng four-year extension sa kaagahan ng kasalukuyang buwan sa halagang US$100 million.

Nabingwit din ng Warriors ang beteranong All-Star guard na si Chris Paul mula sa Phoenix Suns, habang ipinamigay na si Jordan Poole sa Washington Wizards.

Yumuko ang Warriors sa Los Angeles Lakers sa anim na laro sa Western Conference semifinals sa nagdaang season.

