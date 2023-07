Kilalanin ang mga wagi sa Manila International Fashion Film

Naging matagumpay ang ginanap na Manila International Fashion Week noong July 27,2023.

Ang tema ng kasalukuyang MIFW ay ang “The Great Denim Show” na ginanap sa Grand Carousel ng Star City. Ang mga major sponsors ay ang Vans – off the wall Shoes, Aqua Mineral, Sunnies, Sunglasses, iSkin Aesthetic Lifestyle Clinic at marami pang iba, Ang programa ay may limang parte. Ito ay ang Denim Walk , ang single launching ni Giani Sarita, ang fashion show ng mga Young Faces to Watch, ang Plus size Fashion show, ang Designers and Brands Showcase at Fashion Awards.

Kaalinsabay din nito ang Manila International Fashion Film Festival Competition kung saan naglaban- laban ang mga fashion film entry.

Ang mga fashion film entry ay sadyang ginawa upang bigyan buhay ang industriya ng fashion sa pamamagitan ng fashion film. Ito ay isang klase ng short films na may tema ng fashion. Binigyan ng pagkakataon ang mga baguhang direktor upang Ipakita ang kanilang husay sa paggawa ng fashion film. Ang mga fashion films entry ay ang mga sumusunod. Facon, Real of Ferries, The Great Panache, Pangarap, A Night of Fashion, Dreams of Limitless Possibilities, The Ancient Princess, The Manila Stylist, at Fashion Beneath the Wave.

Ang mga nagwagi sa Fashion Film na pinalabas sa mismong araw ng event ay ang sumusunod.

~ Facon ~

Official Entry

~ Real of Fairies ~

• Best Music

• Best Film

2nd Runner-up

~ The Great Panache ~

• Best Fashion Designer

• Best Film – 1st Runner-up

~ Pangarap ~

• Best Performance by Male Model – Giani Sarita

~ A Night of Fashion ~

Official Selection

~ Dream of Limitless Possibilities ~

Official Selection

~ The Ancient Princess ~

• Best Director – Jemuel Amor and Jervy Delos Santos

• Best Performance by Female Model – Zyllie Sophia Pagilagan

• Best Editing

• Best Film-

MMTV Production – SEE kreto Film

• Best Cinematography

~ Fashion Beneath the Waves ~

• Best Picture – Aqua Queen of the Universe

• Best Visual Effects

• Best Performance by an Icon

Patricia Javier and Eren Noche

Event Hosts Johann Enriquez at Sheena Lee Palad

Congratulations sa event head na si Bench M Bello sa pagbuo ng ganitong kalaking event na kahit masama ang panahon ay nilusob pa rin ng maraming tao para makibahagi sa pangalawang season ng MIFW. Ganon din ang magaling na fashion at event director na si Direk Larry Asistin sa pagdirihe ng buong programa. At ang inyong lingkod bilang creative head.

Makikibahagi ang mga nanalong kalahok sa Moscow Fashion Film Festival ngayon taon.

Abangan ninyong muli ang susunod na MIFW.. Saan naman kaya gaganapin ito?