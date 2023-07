Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 30, 2023 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Reliable Den, 3 Don Julio, 6 Don Lucas, 4 Bravo

R02 – 6 Cat Bell, 4 Kercharmer, 1 American Dream, 5 My Jopay

R03 – 8 KaBoom, 1 Great Connection, 3 See You Tomorrow, 5 My Dad Bogart

R04 – 5 Chef Kat, 7 Spoiled Brat, 3 Bullet, 4 Smart Bell

R05 – 3 Bocaue Rivertown, 4 My Boy Lollipop, 7 Sonic Clay, 1 Speed Revolution

R06 – 8 Saoirse, 2 Sinag, 1 Sky Plus, 6 Antonio Delamugis

R07 – 4 Meghan Maxene, 6 Basket Of Gold, 8 Winter On Fire, 3 Gintong Hari

R08 – 7 Piece Of Cake, 9 Top Of The Line, 2 Grand Laughter, 8 Central Bank

Solo Pick: Reliable Den, Cat Bell,

Longshot: Meghan Maxene