Kailan naman sila? Kathryn, Daniel um-attend ng kasal

Star-studded ang kasal nina Arjo Atayde at Maine Mendoza na naganap noong Friday afternoon sa Alphaland Baguio Mountain Lodge sa may Itogon, Benguet.

Ang ilan sa principal sponsors ay ang mag-asawang Antonio at Madeleine Tuviera, Jenny Ferre na creative boss ng ‘E.A.T.’, Deo Endrinal, at ang Kapamilya bosses na sina Carlo Katigbak at Cory Vidanes.

Ninong at ninang din nila ang mga artistang nakatrabaho nila na sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon na mga kasama ni Maine sa ‘E.A.T.’, at Maricel Soriano na nakasama ni Arjo sa teleseryeng ‘The General’s Daughter’.

Hindi rin nawala sa listahan ng principal sponsors nila ang mga politikong nakasama ni Arjo, sina Senate President Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, at Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Sina Maja Salvador, MJ Lastimosa, Ciara Sotto, at Sheena Halili ang ilan sa bridesmaids habang dalawa sa eleven groomsmen sina Enchong Dee at Joseph Marco.

Nakita rin sa event ang mag-asawang Julius at Christine Bersola-Babao, Ogie Diaz, at ang magkasintahang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Teka! Um-attend sa kasal sina Daniel, Kathryn, ang tanong tuloy — kailan naman sila ikakasal? Hehehe.

Anyway, congratulations, Arjo at Maine.