Ez Mil ‘panalo’ kina Dr. Dre at Eminem

World-class talaga ang talent ng mga Pinoy, patunay na nga riyan ang Las Vegas-based Filipino rapper na si Ez Mil.

Ang mga icon lang naman sa pagra-rap na sina Eminem at Dr. Dre ang kumuha kay Ez Mil na maging contract artist nila sa kanilang mga recording companies na Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records.

Si Ez Mil na nakilala sa kantang ‘Panalo’ ang isa sa iilang artists sa buong mundo na naka-sign sa mga nabanggit na recording companies.

“We’ve never been out there signing a lot of artists, and one of the great things about how we built Shady is how selective we’ve been,” komento ni Eminem.

Si Eminem ang unang nakatuklas kay Ez Mil nang mapakinggan niya online ang kanta nito na ‘Up Down (Step & Walk)’ mula sa album nito na ‘DUA4LI7Y’.

“And it’s even rarer that Dre and I sign something together – but I heard Ez’s music and was like, ‘this is really special’ so I took it to Dre. We both agreed it would be a great fit and we wanted to work with him right on the spot.”

Mula sa Las Vegas, Nevada ay nag-drive agad patungong Los Angeles, California si Ez Mil kung saan na-meet niya sina Dr. Dre at Eminem.

Hindi nagtagal ay ni-record na nila ang kantang ‘Realest’ na certified showcase of rap acrobatics ayon sa Shady Records.

“I’m really only interested in working on shit that sounds different from anything else going on out there, and only then if I feel I can really bring something to it. Em played me Ez and I had that feeling…that thing that happens when we both know we’ve found something special. And that was it… let’s get to work,” komento ni Dr. Dre.

Ni-reveal pa ni Eminem na ang ‘DU4LI7Y: REDUX’, ang deluxe edition ng 2022 album ni Ez Mil na ‘DU4LI7Y’, ay ilalabas sa August 11 at ang intense rap song na ‘Realest’ ang magiging single nito.

Hindi lang si Ez Mil ang panalo sa recording deal na ito pati na rin ang Pilipinas!

Samantala, ayon sa Shady Records, naging involve sa pag-curate si Eminem sa ‘DU4LI7Y: REDUX,’ ang magiging huling album ni Ez Mil sa Virgin Music.

Bonggels! (Byx Almacen)