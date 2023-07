Erika Jin Deloria, Enderun pasiklab agad sa 2023 Shakey’s National Invitationals

INANGKIN ng Enderun College Titans ang pinakaunang tagumpay sa pagpapabagsak sa Notre Dame of Dadiangas College, 27-25, 25-22, 25-14, sa sambulat ng 2023 Shakey’s Super League National Invitationals, Sabado, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kinailangang umahon ng mga bataan ni Titans coach Ariel “Dong” Dela Cruz sa nakakakaba na pinakahuling apat na puntos sa una at ikalawang set upang pitasin ang bwenamanong panalo.

“Masyadong tight ang 1st 2 sets namin. Kitang-kita sa galaw ng mga players ko kasi first time na maglaro ang team namin sa ganitong atmosphere ng competition. Buti na lang naipanalo pa rin ang game,” sabi ni Dela Cruz.

Sinandigan ng Titans si Erika Jin Deloria na nagtala ng 14 puntos mula sa 12 atake, 1 ace at 1 block.

Sunod na makakasagupa ng Enderun ang nagtatanggol na kampeon sa NCAA na College of St. Benilde sa torneo na inorganisa ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) katulong ang Athletic Events and Sports Management Group Inc. (ACES).

Ito ang ikatlong kumperensiya ng amateur na liga na suportado ng pizza parlor na kompanya matapos maisagawa ang Girls’ Volleyball Invitational League na napanalunan ng California Academy at ang pinakaunang naisagawa na Collegiate Pre-Season Championship na napanalunan ng National University.

(Lito Oredo)