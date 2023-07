Combat Center sa Tagaytay itinayo ni Bambol Tolentino

MAYROON nang paggaganapan ang iba’t ibang national combat artists sa bansa kabilang sina karatekas Junna Tsukii at Sakura Alforte na isang malaking competition venue sa pagtatag ng kauna-unahang Tagaytay City Combat Center sa ginawang inagurasyon nitong Huwebes sa Crisanto M. de los Reyes Avenue, Tagaytay City sa Cavite.

Nagkaroon muli ng karagdagang destinasyong pampalakasan ang bansa sa paglalagay ng bagong tahanan ng iba’t ibang martial arts event matapos ayusin ang dating multi-purpose facility na magsisilbing paggaganapan ng mga aksiyon sa taekwondo, karate, sambo, jiu-jitsu, kickboxing, vovinam, boxing, arnis, wrestling, muay at iba pa.

Nauna nang nagtatag ang Tagaytay City ng BMX at skatepark sa parehong lugar kung saan idinaos ang Asian BMX Racing and Freestyle Championships nitong nagdaang dalawang linggo, gayundin ang pagkakaroon ng international at national chess tournaments, habang pinupuntiryang maging multi-sports hub ang siyudad na hindi malayong isagawa sa hinaharap.

“I am happy to announce that, I think, we’re the first LGU [local government unit] to have a facility like this one,” pahayag ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino.

(Gerard Arce)