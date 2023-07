Bokya sa security! PhilHealth magiging pugad ng mga kawatan

Walang nakatokang security guard sa buong tanggapan ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) simula sa Agosto 1, 2023 matapos mapaso ang kontrata ng security service.

Ayon sa isang source ng Abante, napabayaan umano ng management ang bidding ng security service kaya walang papalit kapag natapos ang kontrata ng Catalina Security Services sa July 31, 2023.

“Napabayaan ng management. Hindi agad nakapag-bid ng bagong security servi­ces. Incompetence and mismanagement. Busy kasi sa ‘lab for all’,” sabi ng source

Ang “LAB For All” caravan ay isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos kung saan nagbibigay ng libreng konsultasyon, laboratory at gamot sa mga residente ng lugar na dadayuhin ng team.

Base sa memorandum na inisyu ng Physical Resources & Infrastructure Department-General Services and Building Management Division (PRID-GSBMD), inaatasan dito ang lahat ng empleyado at opisyal sa dapat sundin na protocol habang wala pang nakatalagang bagong security service.

Kabilang dito ang pagpapatupad ng “No ID, No Entry” policy sa lahat ng nagtatrabaho, pati na ang mga on-the-job trainee habang ang mga maintenance provider at lessee ay kailangang kumuha ng work permit.

Inaatasan din ang highest ranking emplo­yee ng bawat tanggapan na siyang nakatoka sa pag-secure ng mga kagamitan at dokumento ng kanilang tanggapan. Ipinasusumite rin ang pangalan ng lahat ng empleyado sa bawat departamento.

Ang bawat opisina ay inaatasan din na magtalaga ng taong siyang magsisilbing “recei­ving” personnel sa entrance upang mapigilan ang pagpasok ng mga hindi awtorisadong tao. Pansamantala namang ipinagbawal ang paglilipat ng mga physical property.

Sa logbook muna ang daily time in/out ng lahat ng empleyado at pinapayuhan ang lahat ng nagtatrabaho na ingatan ang mga personal na gamit at maging mapagmatiyag sa bawat taong papasok sa kanilang opisina.

“This is a stop gap measure until such time that the procurement process has been concluded and a security service is procured,” ayon sa memorandum na nilagdaan ni Atty. Francis Jay Remigio, senior manager ng PRID.