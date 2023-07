Alyssa Valdez, Creamline reresbakan Kurashiki Ablaze

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

4:00pm F2 Logistics vs Cignal (bronze)

6:30 pm. – Creamline vs Kurashiki (gold)

INAASAHANG bigay-todo ang magiging laro ni Creamline Cool Smashers star Alyssa Valdez pagharap sa Kurashiki Ablaze sa winner-take-all finals ng 6th Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na lalaruin sa PhilSports Arena sa Pasig City ngayong araw.

Kahit yumuko ang defending champions Cool Smashers sa Japanese squad sa huling laro nila sa semifinals nitong Biyernes ng gabi ay mananatili silang nakapokus upang depensahan ang kanilang titulo.

Naniniwala si Kurashiki Ablaze head coach Hideo Suzuki na malakas na team ang Creamline kahit tinalo nila ito sa apat na set.

Magsisimula ang bakbakan sa alas-6:30 ng gabi pagkatapos ng battle for bronze sa pagitan ng Cignal HD Spikers at F2 Logistics Cargo Movers sa alas-4 ng hapon.

Ibabangga ng Kurashiki Ablaze ang husay nila sa depensa upang makuha ang korona sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

“We know Creamline is really strong and they have great offense. But Kurashiki’s style is defense-first,” saad ni Suzuki.

Maliban sa depensa ipantatapat ng Kurashiki Ablaze kina Valdez, katuwang sina Tots Carlos at Jema Galanza ang No.1 scorer nila na si Tamanu Asaka kung saan makakatulong niya sina Tanabe Saki at Yano Yukuno.

(Elech Dawa)