Aga, Charlene sobrang proud kay Atasha 

Isa pang malinaw na resibo sa pagiging beauty and brain ni Atasha Muhlach ay ang pagtatapos nito sa kolehiyo na may academic honors na natanggap sa Nottingham Trent University in United Kingdom.

Ibinahagi ng mag-asawang Aga Muhlach at Charlene Gonzalez ang video ng pag-akyat sa entablado ni Atasha at ang pagtanggap nito ng academic recognition.

Sa pinosteng video ni Charlene, nagbigay si Atasha ng speech sa harap ng kapwa graduating students at parents na dumalo sa okasyon.

Sey nga ni Charlene sa kanyang message, “Congratulations @atashamuhlach_ for graduating with business honors in Nottingham Trent University, Business school 2023 & for being chosen to give message of thanks on behalf of your graduating class… so so proud of you!!”

Inulan ng mga papuri ang post ni Charlene na nagsasabing ‘beauty & brains’ ang kanyang anak.

Isang fan ang nagtaka kung bakit hindi raw sabay nagtapos ni Atasha ang kakambal na si Andres?

Paliwanag ng ilang netizen, sa Spain nag-aaral si Andres at magkaiba ang school year at load ng curriculum ng dalawang bansa.

Sey pa ni @bhep.latorre, Arts degree naman ang kurso ni Andres.

Samantala, maririnig sa video ang malakas na palakpakan at sigaw nina Charlene at Aga na present sa graduation ni Atasha. (Rey Pumaloy)