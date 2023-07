2 HVI laglag sa bato

TINATAYANG mahigit sa P2 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa pagkakaaresto sa dalawang hinihinalang tulak na nasa listahan ng High Value Individual sa isinagawang buy bust operation sa isang kilalang parking lot sa Bacoor City, Cavite Biyernes ng umaga.

Kinilala ang mga naarestong suspek na sina Abs Pakiang y Akmad alias Boss at Asraf Saban y Rajamuda, kapwa nasa wastong edad.

Sa ulat ni Police Staff Seargent Wilfredo Villanueva ng Bacoor City Police, alas-11:35 kamakalawa ng umaga nang magsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 4A, Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) Cavite Police Provincial Police Office (CAVPPO), Bacoor City Police (CPS) at PDEA4A sa parking lot ng SM Bacoor sa Brgy Habay 2, Bacoor City, Cavite kung saan nakipagtransaksyon ang mga suspek sa isang posuer buyer.

Huli na nang malaman ng dalawa na pulis ang kanilang kausap na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto at narekober ang tinatayang 360 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P2,415,000.00; plastic at paper bag, 2 cellphone, bogus money at pulang Toyota Vios na may plakang NDB 2028.

Kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 26, Article II ng RA 9165 ang kinakaharap ng mga suspek. (Gene Adsuara)