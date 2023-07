ROTC `di mandatory sa panukala ng Kamara

Hindi umano magiging mandatory ang Reserve Officers Training Corps (ROTC) sa panukalang National Citizens Service Training Program (NCSTP) Act na inaprubahan ng Kamara.

Sa isang forum sa University of the Philippines-Manila na naka-live stream sa Kamara, sinabi ni Tingog party-list Rep. Jude Acidre na ang panukalang NCSTP o House Bill No. 6687 ay ipapalit sa kasalukuyang National Service Training Program (NSTP).

Paliwanag ni Acidre, ang NSTP ay mayroong tatlong bahagi: ang Civic Welfare Training Service (CWTS), Literacy Training Service (LTS) at ROTC.

Ang NCSTP ay dalawang taong mandatory training na ipatutupad ng Commission on Higher Education (CHED) sa lahat ng higher education institutions at ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa lahat ng postsecondary Technical Vocational Institutions (TVI).

Ang NCSTP ay magbibigay sa mga estudyante ng kaalaman at kasanayan sa kanilang civic duty, individual survival at safety skills, community/mass emergency at disaster response and management, at citizen soldier training.

Samantala, isa namang optional na four-year military training program ang ROTC para sa mga estudyante na interesadong maging opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) regular o reserve force.

Inaprubahan ng Kamara ang panukalang NCSTP noong Disyembre 2022. (Billy Begas)