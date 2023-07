PPA handa sa paparating na bagyo

Matapos ang pananalasa ng bagyong Egay sa bansa, ipinag-utos ni Philippine Ports Authority (PPA) general manager Atty. Jay Santiago na maghanda ang lahat ng port management office na nasa ilalim ng ahensya para sa isa na namang paparating na bagyo.

Nasiyahan naman si Santiago sa pagbisita nito sa North Port Passenger Terminal sa North Harbor, Port of Manila.

“Ginagawa po talaga ng PPA ang pre and post typhoon inspection para masigurado na maayos ang mga pasilidad at malaman kung may kailangan bang ayusin para sa susunod na sama ng panahon. Sa ngayon naman po maganda ang assessment natin dahil maaga tayong nakapaghanda,” ayon kay Santiago sa isang panayam.

Ayon naman kay NCR-North Port manager Aurora Mendoza, malinis na rin ang waiting area at wala nang stranded na pasahero.

“`Yung CR po, malinis naman pero papaputiin pa natin dahil ito talaga po `yung gamit na gamit nung ilang araw ring na-stranded ang ating mga pasahero dito. Malinis na po ulit ngayon ang waiting area at saka po ang departure area natin at wala na pong stranded,” ani Mendoza.

Samantala, bukod sa libreng charging station, may alok din ang PPA na libreng water refilling stations at hot meals para sa mga pasahero. May libreng film showing din ang PPA para sa mga na-stranded na pasahero.