Pinakiusapan: Mga imbitado sa Maine-Arjo wedding, inawat mag-share ng ganap

Pinakiusapan pala ang mga imbitado sa kasalang Maine Mendoza-Arjo Atayde na puwede naman silang magkuha ng pictures, videos sa kasal, pero may ‘gentle request’ na huwag agad-agad na magpo-post sa social media.

Ang message nga na nakita namin na galing daw sa organizer ay, “Is it okay to take pictures with our phones and cameras during the wedding? The answer is a ‘definitely,’ with a gentle request for posting to be held until the next day and to ‘refrain from geotagging for everyone’s privacy’.”

So asahan na sa Sabado pa lang kakalat ang pictures, videos na kuha sa kasal nina Maine at Arjo.

Pero lahat nga kaya ng mga bisita roon ay ‘napigilan’?

Hindi kaya sa araw ng kasal nila pa lang ay may naglabasan na?

Sabi nga pala, 2:00pm daw ang church wedding at immediate family, entourage, sponsors and very, very close friends lang daw ang nasa simbahan.

Ang mga guest daw ay nasa reception at may video wall lang kung saan ay napapanood nila ang nangyayaring kasalan.

True nga kaya ang mga tsikang ‘yon.

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)