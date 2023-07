Pagdedo sa biktima binidyo, pinost online, suspek timbog

Arestado ang 39-an­yos na lalaki matapos nitong i-video ang pagpatay sa isang babae at saka ito ipinost sa Facebook sa San Francisco, California noong Huwebes.

Napanood ng isang taga-Nevada ang video­ at ini-report ito sa pulisya dahilan para hanapin at matugis ang suspek na si Mark Merchikoff sa San Jose mahigit tatlong oras matapos niyang isagawa ang krimen.

Natagpuan din ang bangkay ng biktima sa unit ng isang apartment complex sa San Mateo may 20 milya ang layo sa San Jose na pinagtaguan ng suspek.

Sinabi ng San Mateo police na kilala ng suspek ang biktima na hindi pinangalanan ng pulisya. Inaalam pa ang motibo sa pamamaslang.

“Merchikoff mercilessly filmed the last moments of the victim’s life and posted the video to Facebook, then fled the area,” ayon sa pulisya.