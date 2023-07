Naiyak, pero ‘di raw drama: Herlene nag-retire na sa pageantry

Sa kanyang latest vlog ay opisyal nang nag-retire si Herlene Budol sa pageantry pagkatapos niyang sumali sa tatlong beauty contest.

“Sorry Pilipinas, this is my last pageant,” pahayag ni Herlene na ang tinutukoy na last pageant niya ay ang Miss Grand Philippines 2023 kung saan naiuwi niya ang titulong Miss Philippines Tourism 2023.

Naging emosyonal naman agad si Herlene pagkatapos niyang mabanggit ang kanyang pamamaalam sa pageantry.

Sa una ay tinakpan pa niya ng kanyang dalawang kamay ang kanyang mukha habang umiiyak at ilang sandali pa ay nilinaw niyang hindi siya umaarte.

“Uy, hindi po ako umaarte, ah. Nasasaktan lang po ako kasi…. sabi ko ‘di ako iiyak, eh,” paliwanag niya.

“Nasasaktan lang po ako kasi parang totoo lahat ng sinasabi nila na pinipilit ko lang talaga na sumali na hindi ko deserve, nagsusubok lang ako.

”Nagsusubok lang ako na abutin ‘yung mga pangarap ko, na magkaroon ng crown at ma-represent ko ang Pilipinas, pero hindi ko pala kaya siguro kaya, teh, siguro ‘yung panahon na nagsasabi sa akin na, ‘Uy, tama na Herlene, gumising ka sa katotohanan hindi mo kaya i-represent ang Pilipinas’.”

Sa huli ay nag-sorry at nagpasalamat siya sa mga taong sumusuporta sa kanya.

“Kaya humihingi po ako ng sorry sa inyong lahat. Sa lahat po ng taong sumusuporta sa akin, thank you so much po, kayo ang dahilan kung bakit ako andito.

“Sa mga may ayaw sa akin, titigil na po ako, hindi ko na ipipilit ‘yung sarili ko,” pagtatapos ni Herlene.

Ayon pa sa kanya, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang misyon na maging inspirasyon sa mga humahanga sa kanya.

Okey rin daw sa kanyang sumubok bilang ramp model kung saan wala raw Q&A.

Samantala, kaya raw malungkot ang hitsura niya noong koronahan siya ay dahil punong-puno raw siya ng sama ng loob sa sarili niya dahil hindi siya masaya sa naging performance niya sa dalawang question and answer rounds.

Nilinaw pa niya na masaya siya sa kanyang titulong napanalunan dahil natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng korona.

In all fairness nga kay Herlene, hindi siya sumusuko sa laban ng buhay, nadadapa pero muling bumabangon, kaya good luck sa iyo sa bagong chapter ng iyong buhay.

Bonggels!