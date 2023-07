Mas matatag na suporta para sa ‘early childhood development’

Kayo po ba ay mama or papa ng mga batang edad zero hanggang apat?

Napakahirap po noong naglockdown na hindi sila nakakalabas ng bahay para mag-explore o makihalubilo sa iba. Hindi rin nakapasok sa eskwelahan at day care centers. Sa ganitong stage pa naman ng kanilang development, kailangan nila ng social interaction at dapat na natutukan nang personal ang kanilang mga learning needs.

Siguro nangangamba rin kayo na ano kaya ang matututunan ng ating mga anak sa online classes? Nito namang nagtransition, panibaong adjustment ulit sa kanila na kailangang pumasok sa eskwelahan, at pati na rin sa atin na mga magulang na kailangan na ring bumalik sa ating mga trabaho sa labas ng bahay.

Nitong Miyerkules ay napag-usapan sa hearing ng Senate Committee on Education ang mga importanteng measures para mapalakas pa at mapayabong pa ang early childhood care and development systems and programs dito sa bansa.

Saklaw ng early childhood care and development o ECCD ang kalusugan, nutrisyon, edukasyon at social services program para sa mga batang edad zero hanggang apat na taong gulang.

Bilang Chairperson din ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, para sa akin, isang crucial investment ang ECCD para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak.

Nakakalungkot malaman sa isang survey na pagdating sa comprehension, nahuhuli ang mga kabataang Pinoy. Kaya kapag pinagsama ang suporta para sa first 1000 days ng bata at ang pagpapalakas sa ECCD, masisigurado nating healthy ang kalusugan, kaisipan, at pagkatuto ng ating mga anak. Malaking bagay na kung malulusog sila, ay makakamit nila ang mga mithiin nila sa buhay. Kakayanin nilang matupad ang kanilang mga pangarap.

Kaya suportado ko ang early childhood care and development bill. Hiling ko na maging co-author ng panukalang batas na ito para sa de-kalidad na edukasyon para sa mga anak natin.

Naniniwala ako sa malawakang access to early childhood education and services. Dapat lahat ng batang sakop nito ay hindi mahirapan na makapag-avail ng mga serbisyo at programa na nilikha para sa kanilang mahusay na paglaki. Syempre, dapat may sapat na sweldo at benepisyo para sa mga child development workers and teachers dahil sila ang ating katuwang para masiguradong tuluy-tuloy ang pagkatuto ng mga chikiting. Dapat ding magkaroon ng mas responsive, mas collaborative at may pananagutan na national at local ECCD structures.

Ang early childhood development ay pundasyon ng pagkatuto, pag-uugali, at kalusugan ng ating mga anak. Ang mga karanasan nila sa panahong ito ang humuhubog sa utak at kakayahan nila na matuto, makisama sa iba, at tumugon sa mga pang-araw-araw na stress at hamon. Kailangan ng matatag na suporta galing sa gobyerno upang tulungan ang mga kabataan na maging produktibong mamamayan ng ating bansa.