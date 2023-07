Marcos sa INC 109th anniversary: Mas matibay na pagkakaisa

Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-109 anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo (INC).

Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang INC sa kanilang paninindigan sa pananampalataya.

Pinapurihan din ng Pangulo ang INC kasama na ang kanilang mga ministro at mga mananampalataya sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga kawanggawa.

Umaasa si Pangulong Marcos na ang selebrasyon ay lalo pang magpatibay sa pagkakaisa at maabot ang mga adhikain ng INC at ng bansa.

“Nawa’y sa selebrasyong ito, higit pang tumibay ang inyong pagkakaisa sa panalangin at pagkilos tungo sa katuparan ng inyong mga layunin at mithiin para sa inyong simbahan at sa buong sambayanan,” wika ng Pangulo.

Naniniwala si Pangulong Marcos na sa ilalim ng liderato ni Ka Eduardo Manalo ay mananatiling mahalagang partner ng gobyerno ang INC para sa kaunlaran, kapayapaan at nagkakaisang Pilipinas. (Aileen Taliping/Prince Golez)